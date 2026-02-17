Marco Antonio Vázquez Villanueva

Parecen diputados…

En las redes sociales la tendencia de hoy son los therians, personas (sobre todo jóvenes) que se identifican con animales, que andan en cuatro patas, en el colmo de la locura, que pretenden que en sus enfermedades los diagnostique un veterinario, esto último no es broma, casos documentados existen.

Obvio que muchos pensaran que es la estupidez humana manifestándose antes de la extinción, otros dirán que se trata de chavos enfermos mentalmente, de personas que son más carne de psiquiatras que otra cosa y, por supuesto, sobrarán los que como ellos se identifiquen plenamente libres de percibirse como quieran, por fortuna usted igual tendrá la libertad de colocarlos donde mejor le parezca.

En lo personal la preocupación es más profunda que un simple gusto o tendencia de redes, como mi tocayo, El Buky, no hago otra cosa que preguntarme, ¿A dónde vamos a parar, con esta necia y absurda actitud?, digo, como para pasar el rato eso de sentirse animal está bien, pero no para estar todo el día en lo mismo, es lo que preocupa, ver a la juventud volcada en temas que nada de aportan a la nación, que rayan en la locura pues mientras el país se derrumba en algunos aspectos, ellos, los chavos, parecen lejanos, discutiendo su libertad de sentirse perros o gatos, zorros o zorras, pero nunca comprendiendo que en cuatro patas hay pocas cosas que se sienten bien, más aún, sin siquiera interesarse por los problemas de todos.

Le reitero, ellos y ellas, Therians en general, pueden sentirse como quieran, pero que no la chinguen poniendo en riesgo su vida tratándose por capricho con un veterinario, más aún, que no se olviden que están moralmente obligados a hacer un México mejor, a trabajar, estudiar, a participar en nuestra política con esa misma pasión con la que se meten a sus temas personales.

Exacto, los chavos en este momento deberían estar discutiendo el futuro de México, del mundo, observado y actuando con pasión para resolver los temas torales de la patria, para no dejarse avasallar por los intereses los políticos trampas, de esos que distraen, que les ponen en charola de plata su “libertad” de sentirse perros o gatos, zorros o lobos, burros o tigres, víboras o alimañas al tiempo que disponen de los presupuestos y se despachan con la cuchara grande.

Es en esa tesitura que se hace urgente comentarles a los jóvenes que sentirse un animal no los convierte en tales, tampoco los exime de sus responsabilidades, que, si está padre eso de jugar, disfrazarse, sentirse libres, pero hasta ahí debe terminar esa situación porque hay cosas más importantes que hacer hoy, como el ir promocionando las mejores opciones para los futuros gobiernos, como el ir preparando la defensa en contra de quienes se preparan para el agandalle.

Hay un secreto más que contarle a la chaviza, eso de vestirse o sentirse animales no es nada nuevo, en el pasado hemos atravesó por cientos casos, eso sí, algunos por lo menos sacaban una lana con ellos porque se publicitaban en revistas amarillistas o de plano los exhibían en un circo.

Conste, soy de quienes prefieren el libertinaje que la censura o el amarrar actitudes personales, pero también consciente de que el tema va más allá, da la impresión de que hoy se trata de alentar algo que parece más una distracción, un intento de sacar a los jóvenes de la política llevándoles a temas tan triviales como los therians, digo, no ha de negar que es una locura alejarlos de la vida política o los intereses nacionales.

Vaya pues, quizá sea tiempo de comentarle a los therians que en lugar de andar en cuatro patas pueden identificarse con algún legislador, total, igual actúan como animales, tampoco hacen nada, pero eso sí, si le pusieran la pasión de la chaviza por lo menos podrían intentar mejorar nuestros entornos…

GESTIONA AMÉRICO RECURSOS PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE TAMAULIPAS… Ciudad de México.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inició la semana con una gira de trabajo en la Ciudad de México, en donde se reunió este lunes con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, a fin de evaluar los esquemas financieros que impulsarán los proyectos estratégicos de infraestructura productiva para Tamaulipas, en un marco de coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la reunión de trabajo, en la que estuvo acompañado del secretario de Finanzas del Estado, Carlos Irán Ramírez González, el mandatario tamaulipeco recibió el reconocimiento del Gobierno Federal por el buen comportamiento de las finanzas de Tamaulipas y por las acciones emprendidas que han permitido las mejores calificaciones para el Estado de parte de instituciones financieras y crediticias.

Además de evaluar los modelos financieros para respaldar proyectos estratégicos como el Sistema BRT que modernizará la movilidad en la zona conurbada y el Puerto del Norte en Matamoros, el titular de Hacienda también destacó el esquema de reducción de la deuda del Estado y el respaldo que ha otorgado a Tamaulipas el NADBank.

Villarreal Anaya continuará este martes sus actividades en la capital del país participando en diferentes reuniones con las y los secretarios del gabinete federal.

FESTEJA RADIO UAT 34 AÑOS DE SER LA VOZ DEL QUEHACER UNIVERSITARIO… La estación de radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Radio UAT) conmemora, en este mes, su 34 aniversario, consolidándose como un medio institucional que ha acompañado el crecimiento académico, cultural y social de la máxima casa de estudios.

Fue el 19 de febrero de 1992, cuando Radio UAT realizó su primera transmisión en vivo, marcando el inicio de un proyecto radiofónico comprometido con la educación, la divulgación del conocimiento y el servicio a la comunidad universitaria.

Actualmente, la estación XHUNI 102.5 FM, con sede en Ciudad Victoria, ha ampliado su alcance tras obtener, recientemente, una nueva concesión en la zona sur del estado a través de XHCPAZ 105.1 FM, fortaleciendo así su presencia y cobertura.

Radio UAT cuenta hoy con más de 30 producciones propias, ofreciendo una programación plural que integra contenidos culturales, deportivos, informativos, musicales y de revista. En la presente administración se han realizado también más de 500 entrevistas de divulgación científica, acercando a la sociedad el conocimiento generado en la Universidad.

Además, la emisora brinda espacios a las y los estudiantes, permitiéndoles expresar sus ideas, inquietudes y proyectos, mediante propuestas radiofónicas que enriquecen la vida universitaria. A lo largo de más de tres décadas, Radio UAT ha permanecido como un vínculo fundamental para difundir el quehacer universitario a través de la onda sonora, reafirmando su vocación de servicio y su compromiso con la formación integral.

Como parte de esta celebración, se llevará a cabo un concierto gratuito, el próximo 19 de febrero, a las 19:00 h, en el Teatro de la UAT, ubicado en el edificio de Rectoría, con la presentación del grupo Todo Bohemia, invitando a la comunidad universitaria, y al público en general, a ser parte de este aniversario.

DIF VICTORIA INICIA REGISTRO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS 2026… Con el objetivo de fortalecer la unión familiar y brindar certeza jurídica a las parejas victorenses, el Sistema DIF Victoria informa el inicio del registro para la campaña de Matrimonios Colectivos.

Esta campaña tiene como finalidad ofrecer a las parejas la oportunidad de formalizar legalmente su unión civil, obteniendo su acta de matrimonio y los beneficios jurídicos que ello implica, como seguridad patrimonial, derechos sucesorios y reconocimiento legal ante cualquier institución.

Es importante destacar que el trámite y la celebración del matrimonio dentro de esta campaña son totalmente gratuitos, representando un apoyo directo a la economía de las familias.

En esta primera etapa se estará realizando únicamente la recepción de documentos en la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, donde las parejas interesadas podrán acudir para iniciar su trámite y entregar la documentación correspondiente.

Es importante señalar que la fecha del evento de Matrimonios Colectivos será anunciada próximamente, por lo que se invita a las y los interesados a realizar su registro con anticipación.

A través de esta campaña, DIF Victoria refrenda su compromiso de promover la estabilidad familiar, el respeto y la certeza legal, facilitando a las parejas la oportunidad de formalizar su unión.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente a la Procuraduría ubicada en el segundo piso del edificio DIF Victoria en el 16 Berriozabal en un horario de 8:00 am a 2:30 pm o comunicarse a los teléfonos (834) 185 41 63 y (834) 185 41 60

