Marco Antonio Vázquez Villanueva

Parecen pequeñas traiciones…

Apenas un par de semanas atrás amigos (o enemigos, quién lo sabe) de Humberto Valdez Richaud exponían a los cuatro vientos la pretensión de ir por la presidencia municipal de Reynosa, que el conocido Bético desea ganarse la candidatura de Morena y aliados para nuevamente hacerse cargo de la administración de los dineros de ese municipio como en los viejos tiempos, tan viejo que ni aguantó nada, este martes 17 de febrero ya se hizo pública una entrevista donde anuncia su salida de la Oficina Fiscal de Reynosa, de la que era titular, por tanto, queda fuera de las querencias cuatroteras.

Según El Bético se va de la mejor manera, afirma que pronto sabremos de él lo que hace imaginar que andará en la política, vaya, hasta se atreve a decir que la fiscal de aquel municipio fronterizo quedó en las mejores manos posibles.

Si me pregunta del caso, le diré que ningún político renuncia a un cargo, por más modesto que sea, menos si tiene aspiraciones porque sabe que la única manera de mantenerse con posibilidad de ser algo es cumplir con el encargo que le otorgue el jefe y es ahí donde entran las sospechas, ¿será que su jefe inmediato, por lo menos en el organigrama, lo corrió o lo hizo irse en busca de quitarse competencia?, porque vaya, para nadie es un secreto que Marcelo Olán, el coordinador de Oficinas Fiscales del Estado, es otro que sueña con ser alcalde de Reynosa, tan es así que en Victoria se rumoró de un megafestejo en un centro social ubicado al sur de la ciudad para celebrar su cumpleaños, lo mismo sucedió en aquel municipio fronterizo.

Hablando con sinceridad, también le diré que ni uno ni otro tienen muchas posibilidades de ser candidatos a alcalde, El Bético caen bien pero no son sus tiempos, Olán es de sangre pesada, en más, ni siquiera el personal a su cargo lo quiere del todo, hasta parece que apenas lo soportan y, por si fuera poco, hay que decir que delante de ellos hay por lo menos unos 10 personajes de la política, con padrinazgos pesados, que quieren el cargo.

Exacto, proponer o imponer a cualquiera de los dos en mención sería un exceso que no se pueden permitir los liderazgos de Morena, menos en el municipio que representa el 20 por ciento del electorado, que tierne casi cinco distritos electorales locales, donde los dinerosos parecen ya estar impulsando la candidatura de Magaly de Andar, por lo menos como carta vista.

Pero vayamos a lo importante, a las sospechas de que El Bético no renunció sino que lo echaron por grilla o a propuesta de Olán, ¿significará acaso una subordinación de cualquiera de los dos futureando (uno por grillar, otro por irse a satisfacer sus ambiciones) en algo que no les corresponde decidir?, quién lo sabe, pero el tema está como para investigarlo a fondo y dar el manotazo en la mesa, hacerles saber a ambos que hay un liderazgo que se debe respetar desde ahora para no romper la armonía a la hora de ir a las urnas, que Morena y aliados reclaman que todo parezca terso para no alejar electores.

Digo, está bien que sueñen Olán y El Bético, que tengan ambiciones políticas, lo incorrecto es que pretendan disponer de cargos o renunciar a los mismos por encima de los intereses de sus liderazgos reales o los intereses de sus partidos.

El caso, por cierto, mal recuerda al de Marx Arriaga, Director de Materiales Didácticos de la Secretaria de Educación Pública federal que se atrinchero por más de tres días en su oficina pretendiendo que no lo cesaran, desconociendo a la misma presidenta de México, cuestionando ante la opinión pública su liderazgo, porque para nadie es un secreto que viene del sexenio pasado y pretendía que las mismas estrellas lo protegieran por el resto de su vida.

Actos como ese, de atrincherarse para no irse de un cargo cuyo nombramiento corresponde otorgar a la presidenta, no deben permitirse ni para los chistes, la investidura y poder presidencial no debe ser cuestionado o quedar en entredicho de esa manera, es decir, a Arriaga lo debieron desalojar al costo que fuera desde que se le anunció que ya no era titular de una dependencia.

Para desgracia de la Presidenta en su equipo todavía viene arrastrando a personajes como Mario Delgado, Secretario de Educación y quien debió actuar a tiempo para evitar que se cuestionara el liderazgo de Claudia Sheinbaum, contrario a ello el titular de la SEP parecía gozar de los excesos de Marx Arriaga a sabiendas de que él único que se fortalecía era su jefe AMLO a quien le atribuían proteger al polémico ya exfuncionario a través de su mujer.

Siendo sinceros, la salida de Arriaga oxigenará la educación en México, su labor ha sido de lo más cuestionada en la construcción de los libros de texto que parecen más una biblia partidista que tener la intensión de sacar al país del atraso académico en el que se encuentra.

Para concluir, en los casos aquí tratados, hay que dejar claro quien es la autoridad, es decir, que no pueden quedarse como hechos aislados o sin aclararse lo suficiente porque en ello va la fuerza y propuesta de las instituciones, sobre todo para el futuro, sobre todo cuando tengan que tirar líneas, digo, si ahora parece que se presentan pequeñas traiciones o se subordinan algunos, cuando son muy fuertes los mandos que tienen, quien sabe qué locura sean capaces de hacer al final de los recorridos, en los momentos clave, cuando se trate de acomodar las calabazas en busca de una sucesión tersa y a favor de quienes sea necesario para ganar y asegurar el mejor futuro para los tamaulipecos, para los mexicanos…

IMPULSA AMÉRICO ANTE SADER APOYOS Y PROGRAMAS PARA EL CAMPO TAMAULIPECO… Ciudad de México.- Como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encabezados por el subsecretario Leonel Cota Montaño, a fin de evaluar proyectos y acciones que permitan consolidar el desarrollo y transformación del campo tamaulipeco.

Entre los temas tratados en esta reunión de trabajo, celebrada en las oficinas de la SADER, destacaron: la comercialización de la producción de sorgo y maíz; el acopio adicional de producción de frijol; el proyecto para comercializar carne de calidad y la repoblación del hato ganadero de Tamaulipas.

Asimismo, se tomaron acuerdos para formalizar un esquema comercial entre Leche para el Bienestar y el Gobierno de Tamaulipas para la distribución y venta de este producto en el estado, así como la propuesta de incorporación de productores cañeros a los programas de apoyo con Fertilizantes para el Bienestar.

Por parte del Gobierno del Estado también participaron: el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto; así como el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García.

Acompañaron al subsecretario de SADER, Leonel Cota Montaño: David Palos, director general de Ganadería y Carlos Rodríguez Arana, director general de Financiamiento y Gestión de Riesgos.

ABRE LA UAT CURSOS CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL GRATUITA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la apertura del Ecosistema Microcredenciales UAT 2026, una iniciativa que ofrece a estudiantes, docentes y personal administrativo, la oportunidad de obtener una certificación internacional gratuita que valide sus competencias técnicas y habilidades blandas bajo estándares de clase mundial.

Al respecto, informó que el catálogo de microcredenciales 2026 ya puede consultarse a través del portal oficial de la UAT para conocer la lista completa de cursos disponibles.

Durante los últimos recorridos por las distintas facultades y unidades académicas, el rector Dámaso Anaya ha estado informando a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre la apertura de este nuevo programa que permite acceder a certificaciones internacionales alineadas con las dinámicas del mercado laboral contemporáneo.

En ese sentido, puntualizó que la UAT asume con responsabilidad su papel como institución pública formadora de talento, generando condiciones para que su comunidad cuente con mayores herramientas y mejores oportunidades de inserción laboral y crecimiento profesional.

Para ello, indicó que la UAT adquirió veinte mil microcredenciales internacionales, mismas que se otorgan de manera gratuita a estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como a personal docente y administrativo.

Indicó que esta acción representa un esfuerzo institucional sin precedentes, orientado a generar un impacto transversal en la formación académica, la actualización profesional y la empleabilidad de la comunidad universitaria.

El programa de Microcredenciales UAT 2026 está disponible en el portal www.uat.edu.mx donde se detallan los contenidos de cada certificación, los niveles requeridos, los beneficios y el idioma en que se imparten.

El ecosistema contempla 69 microcredenciales agrupadas en 17 tipos: 10 modalidades base y 7 especializadas. Las certificaciones base fortalecen habilidades digitales, tecnológicas y de productividad, incluyendo alfabetización digital, ofimática, tecnologías de la información, herramientas creativas, diseño e ingeniería digital y plataformas en la nube; las especializadas amplían la formación hacia sectores como desarrollo de videojuegos, redes y ciberseguridad, marketing digital y áreas como agronegocios, salud y hospitalidad.

Las y los estudiantes activos de la UAT que deseen participar deberán cumplir con el proceso de capacitación, evaluación y certificación durante el periodo febrero-junio de 2026.

Para más información acudir a la dirección o coordinación de la facultad o unidad académica a la que pertenecen. De igual manera, podrán consultar el apartado correspondiente en el portal oficial de la UAT o establecer contacto con la Coordinación Institucional de Certificaciones, al teléfono 834 3181 800, extensiones 1162, 1284 y 2646, así como al correo: certificacionesacad@uat.edu.mx.

CUMPLE LALO GATTÁS A ALUMNOS Y MAESTROS DE LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ… Para cumplir un compromiso con alumnos y maestros de la primaria José Martínez y Martínez de la colonia Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez entregó una cisterna de 5 mil litros de agua que resolverá la problemática en el plantel educativo.

En un día de fiesta para la institución educativa, niñas y niños recibieron con gran entusiasmo a la autoridad municipal e integrantes del Cabildo, a quién, en voz del alumno de 6° grado Leonardo Sebastián Pérez, agradecieron por escuchar y atender las necesidades de la institución.

Al hacer el corte inaugural, Gattás Báez reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con padres de familia y maestros, convencido de que “invertir en educación, es invertir en el futuro de Victoria y formar los ciudadanos que seguirán construyendo nuestra ciudad”.

El director, Mtro. Juan Ramón Vargas Martínez, reconoció el respaldo que hoy otorgan las autoridades municipales al dejar una huella positiva en el presente y futuro de 500 estudiantes, con el apoyo que refleja el compromiso del alcalde con la educación y niñez victorense.

