Consolida la UAT avances de la Facultad de Ingeniería y Ciencias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En una gira de trabajo por la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró la techumbre de la cancha de usos múltiples; a la vez que oficializó el inicio de la gestión del Dr. Vicente Paul Saldívar Alonso como director del plantel para el periodo 2026-2029.

Acompañado de su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector dio apertura a este nuevo espacio ante cientos de estudiantes, personal docente y administrativo, reiterando el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura y la creación de áreas adecuadas para la formación integral.

En su mensaje, subrayó que la entrega de esta obra simboliza la materialización de una política de gestión orientada a generar condiciones dignas para la formación académica, la convivencia y el bienestar de la comunidad.

En este marco, el rector llevó a cabo la toma de protesta del director Vicente Paul Saldívar Alonso, quien encabeza un nuevo periodo al frente de la FIC.

Expresó que este acto solemne representa el inicio de una etapa de continuidad con visión estratégica, orientada al fortalecimiento académico y a la consolidación de proyectos prioritarios para la comunidad universitaria.

Dámaso Anaya reiteró su respaldo a la FIC para seguir impulsando la investigación, ampliar la vinculación con el sector productivo y consolidar la formación integral de sus estudiantes, destacando que el liderazgo universitario se sustenta en el ejemplo, la congruencia y la cercanía con la comunidad.

Enfatizó que en esta facultad no solo se forman profesionistas, sino agentes de transformación capaces de incidir en la infraestructura, la industria, la tecnología, el medio ambiente y el desarrollo social.

Señaló también que la FIC se distingue como una de las estructuras académicas más sólidas de la UAT, con matrícula consolidada, cuerpos académicos fortalecidos y docentes reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Tras la ceremonia protocolaria, el rector convivió con estudiantes de la facultad, quienes le expresaron su reconocimiento y agradecimiento por el respaldo brindado a la comunidad académica y por la entrega de la nueva cancha techada, destacando los avances impulsados durante su administración.

Participaron en el desarrollo de las actividades destacados exdirectores de esta institución académica, entre ellos el exrector de la UAT, Humberto Filizola Haces, Mario Alberto Lara Hernández y Froylán Lucero Magaña, además de integrantes del gabinete de la rectoría.