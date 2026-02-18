Por Carlos López Arriaga

¿Extradición?, escenarios

Cd. Victoria, Tam.- “Por fin”, dice la gente en Tamaulipas al leer que la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó la captura para fines de extradición al exgobernador CABEZA DE VACA.

Aunque la pregunta bien pudo ser: “¿por qué no antes?”, o bien, “¿por qué se tardaron tanto?”. La respuesta ha estado en esta columna durante meses, acaso años y tiene tres puntas.

(1) La primera muy señalada, el implacable anillo de protección que heredó CABEZA al gobierno de AMÉRICO VILLARREAL. Esa colección de funcionarios cómplices ya mencionados aquí, dedicados a bloquear cualquier investigación a las cuentas chuecas del viejo régimen.

(2) La segunda es la telaraña de jueces y magistrados venales que por años emitieron toda suerte de amparos y artimañas legales para impedir la acción de la justicia.

(3) La tercera, menos conocida, es la atípica (y acaso culposa) inacción de algunos funcionarios de la 4T. Entre otros, ALEJANDRO GERTZ MANERO, quien fuera fiscal federal del gobierno obradorista y luego en los primeros 14 meses de la actual administración que preside CLAUDIA SHEINBAUM.

Suma de factores que permitía al interfecto pasearse felizmente por el Valle de Texas, mostrarse ufano durante exposiciones ganaderas de alto registro, vacacionar, hacerse presente en eventos públicos y carcajearse de las leyes mexicanas desde sus redes sociales.

DISTINTA COYUNTURA

Y no es coincidencia. Una vez que han sido retiradas las tres capas de dicho blindaje, la solicitud mexicana de arresto y extradición fluyó como el agua, sin problema. Eran tres diques los que contenían el curso de la justicia:

(1) Desde su llegada en octubre de 2022, el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL se avocó a la difícil tarea de remar contra la corriente, para desactivar uno a uno los obstáculos que de manera perversa le sembró CABEZA. Los dos fiscales carnales (BARRIOS y RAMÍREZ) y el Auditor igualmente cómplice (ESPINO). Ya se fueron los tres, el último de ellos apenas en diciembre pasado.

(2) Los magistrados y jueces que fueron retirados tras la elección judicial de junio pasado y la asunción de sus relevos, a partir del primero de octubre, también de 2025.

(3) El insufrible GERTZ MANERO fue mandado a su casa el 29 de noviembre último, para luego ubicarlo como embajador en el Reino Unido, desde el 26 de enero pasado.

En efecto, ya no están quienes lo encubrían. Faltaba, entonces, retirar el amparo que protegió al exmandatario prófugo (y a su familia), decisión que se concretó la semana anterior, el miércoles 11 de febrero, tras la resolución emitida por el juez séptimo federal adscrito en Reynosa CARLOS ALBERTO ESCOBEDO.

Todo quedó listo, pues, para lo que vino este lunes 16, la solicitud de Cancillería a la embajada norteamericana pidiendo ejecutar (ahora sí) la captura largamente pospuesta.

¿QUÉ PUEDE PASAR?

Sin embargo, ni la fiscalía mexicana ni la tamaulipeca tienen razones aún para echar las campanas al vuelo. Muchas cosas deberán ocurrir antes de ver al perseguido (y coautores) tras las rejas.

En principio, que el gobierno de DONALD TRUMP acepte la solicitud mexicana. Y aquí cabe considerar la deuda que tiene la justicia estadounidense con la administración de CLAUDIA SHEINBAUM, si recordamos las tres cuerdas de reos expatriados: 29 en el mes de febrero de 2025, 26 en agosto del mismo año y 37 más en enero de 2026, haciendo un total de 92. Todos de sur a norte.

Suma muy generosa que bien valdría un gesto similar pero de norte a sur. No se les pide mucho, tan solo el envío de un politicastro provinciano que tiene algunos años huyendo por acusaciones acumuladas, originalmente del fuero federal y, en fecha más reciente, del fuero común, fincadas por el gobierno de Tamaulipas.

En efecto, se necesita un juicio de extradición y este podría alargarse tanto como la voluntad del tío DONALD lo permita. Puesto que los tres envíos de México se hicieron por “fast-track”, la carga en sentido inverso no debiera ser de otra manera.

BATALLA LEGAL

En calidad de escenarios alternativos, igual puede ocurrir que el hombre se haga ojo de hormiga, la captura demore más de lo esperado o que asome de nuevo su apreciable habilidad para emplear recursos jurídicos en su defensa.

Tiene amigos importantes en el Valle de Texas, políticos regionales de ambos partidos, demócratas y republicanos, abogados caros y recursos suficientes con qué pagar. Nada está escrito.

Las instituciones de justicia en Tamaulipas podrían acaso contribuir sumando los ilícitos del fuero común encontrados en las cuentas públicas de dicho gobierno, a los expedientes federales que hoy dan soporte a la solicitud de extradición.

Amén de los asuntos de orden policial derivados de la masacre en Camargo y la represión a periodistas en Nuevo Laredo, entre una lista larga de atrocidades cometidas por los GOPES.

El aludido dejó la hacienda tamaulipeca hecha un desastre, jamás rindió cuentas, ni cumplió con la entrega-recepción del Ejecutivo y sus dependencias. No son pocas las irregularidades halladas en secretarías y organismos descentralizados. El daño patrimonial se cuenta por cientos de millones.

Veremos, pues, qué tal se coordinan las fiscalías de aquí y allá, GOVEA y GODOY. Sobre ambos están puestos los reflectores, la opinión pública los observa. Ha sido mucha la espera.

