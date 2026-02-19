DIF Tamaulipas facilita trámites y servicios para personas con discapacidad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), continúa fortaleciendo la atención integral a personas con discapacidad motora temporal o permanente, mediante servicios que facilitan su movilidad, acceso a trámites y el ejercicio pleno de sus derechos.

Entre los servicios disponibles se encuentra el certificado de discapacidad, documento que permite a las y los usuarios acceder a trámites y atenciones especializadas. Para solicitarlo, la persona interesada debe presentar copias del resumen médico con diagnóstico, CURP, INE, comprobante de domicilio y carnet en caso de ser paciente del CREE.

Asimismo, el CREE apoya en la gestión de la credencial nacional para personas con discapacidad (CRENAPED), documento oficial con validez nacional que acredita la discapacidad permanente y facilita el acceso a trámites, beneficios y servicios preferenciales. Para obtenerla se requiere certificado de discapacidad vigente con fotografía expedido por los Sistemas DIF Municipales o el Sistema DIF Estatal, además de copias del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

En lo que respecta a los apoyos para mejorar la movilidad y el acceso a espacios reservados, se tramita el tarjetón para uso exclusivo de los cajones de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, el cual cuenta con dos modalidades: el de color azul, dirigido a personas con discapacidad motora o neuromotora permanente, con vigencia de tres años; y el de color blanco, para personas con discapacidad temporal, motora o neuromotora, con vigencia determinada por el tipo de lesión y el tiempo estimado de recuperación.

Además, se ofrece el trámite de placas de circulación para personas con discapacidad, las cuales pueden solicitarse por la persona usuaria o por un familiar, con el objetivo de facilitar el uso de los espacios de estacionamiento destinados para su acceso.

Para la expedición del tarjetón y de las placas, se solicitan como requisitos generales la constancia de discapacidad con antigüedad no mayor a seis meses, expedida por el CREE o por los Sistemas DIF Municipales; copias licencia de conducir vigente; tarjeta de circulación; comprobante de domicilio no mayor a seis meses; INE vigente y CURP.

Las personas interesadas en acceder a estos servicios se pueden dirigir a las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE, ubicadas en la avenida Ricardo Flores Magón #195 en la colonia Doctores en Ciudad Victoria, o pueden llamar a los teléfonos 834 3162525, 834 3161025, 834 3161020 o 834 3161014.

Con estas acciones, los Mensajeros de Paz impulsan una cultura de respeto, inclusión y empatía hacia las personas con discapacidad, fortaleciendo su movilidad y contribuyendo a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.