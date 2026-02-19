La mejor protección contra el sarampión es la vacunación: Salud Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La mejor protección contra el sarampión es la vacunación, la cual es segura y efectiva, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al destacar que este biológico se encuentra disponible en todas las unidades de salud de Tamaulipas.

Indicó que este padecimiento es sumamente contagioso y la única forma de prevenirlo es a través de la vacunación, por ello exhortó a la población a vacunarse si no lo ha hecho y/o completar el esquema, de lo contrario corre el riesgo de padecerlo.

“Tenemos una ventana de oportunidad enorme para evitar la entrada del sarampión a nuestro estado, y es que la vacuna, gracias a la voluntad y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, está disponible, es gratuita y protege a la población de manera efectiva”, destacó Hernández Navarro.

La vacuna contra el sarampión se aplica principalmente a niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP. Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”. Rezagados de 2 a 9 años. Y personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Cabe mencionar que de las personas contagiadas de sarampión, 9 de cada 10 no estaban vacunadas o tenían el esquema incompleto, y aunque Tamaulipas sigue sin casos de sarampión en este año y los registrados en el 2025 fueron debidamente controlados, el riesgo sigue presente, principalmente en las personas que no cuentan con las vacunas.

A excepción de las mujeres embarazadas, las vacunas están disponibles en los 301 centros de salud de la entidad y en los hospitales IMSS Bienestar, IMSS Ordinario e ISSSTE, además de los puestos de vacunación ubicados estratégicamente para que la población se proteja e inmunice.