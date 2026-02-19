Participa alcalde de Victoria en ceremonia de CXIII Aniversario del Ejército Mexicano
En el marco del CXIII Aniversario del Día del Ejército Mexicano, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reconoció a la institución la labor de seguridad, bienestar y desarrollo que realiza por la Capital del Estado.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
En el marco del CXIII Aniversario del Día del Ejército Mexicano, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reconoció a la institución la labor de seguridad, bienestar y desarrollo que realiza por la Capital del Estado.
Al asistir a la ceremonia conmemorativa en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, reiteró al Comandante de la 48 Zona Militar General de Brigada Estado Mayor Newton Manuel Chávez Baños, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, el respaldo y colaboración del gobierno municipal.
Junto al secretario general de Gobierno Héctor Villegas González, representante del gobernador del Estado, ponderó el mensaje del alto mando militar enaltecido en el honor, lealtad y valor del personal del Ejercito Mexicano para mantener la paz y apoyo en situaciones de emergencia.
En el evento, estuvieron presentes los mandos militares Coronel de Infantería Francisco Arroyo Quiterio, Comandante del 77 Batallón de Infantería; el General de División de Estado Mayor Enrique Vega Salgado, subsecretario de Seguridad Pública y Uili Zúñiga Castillo, vocero de seguridad del Gobierno.