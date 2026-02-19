Vacunan a más de 600 PPLs contra el sarampión en el CEDES Altamira

SSPT refuerza prevención sanitaria en centros penitenciarios

19 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Altamira, Tamaulipas.- Con el objetivo de prevenir brotes de sarampión, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira llevó a cabo la Campaña de Vacunación contra el Sarampión, mediante la cual fueron inmunizadas 617 Personas Privadas de la Libertad (PPLs).

La jornada fue organizada por el Área Médica del CEDES Altamira, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 12, para reforzar las medidas de prevención epidemiológica al interior de los centros penitenciarios, considerados espacios prioritarios para el control de enfermedades.

Durante la campaña, personal de enfermería realizó la aplicación ordenada y supervisada de las dosis, garantizando el cumplimiento de los protocolos sanitarios y las normas establecidas por las autoridades de salud, lo que permitió alcanzar una amplia cobertura de vacunación entre los PPLs.

Este tipo de acciones contribuyen de manera directa a la protección de los PPLs, reduciendo el riesgo de contagios y fortaleciendo la vigilancia epidemiológica.

19 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Participa alcalde de Victoria en ceremonia de CXIII Aniversario del Ejército Mexicano

19 febrero, 2026

Rector de la UAT impulsa en Reynosa jornada de salud y fortalecimiento académico

19 febrero, 2026

DIF Tamaulipas facilita trámites y servicios para personas con discapacidad

19 febrero, 2026

Destina Gobierno de Tamaulipas 105 millones de pesos para atender problemática de socavones en Tampico y Ciudad Madero

18 febrero, 2026
Botón volver arriba