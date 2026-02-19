Vacunan a más de 600 PPLs contra el sarampión en el CEDES Altamira

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Altamira, Tamaulipas.- Con el objetivo de prevenir brotes de sarampión, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira llevó a cabo la Campaña de Vacunación contra el Sarampión, mediante la cual fueron inmunizadas 617 Personas Privadas de la Libertad (PPLs).

La jornada fue organizada por el Área Médica del CEDES Altamira, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 12, para reforzar las medidas de prevención epidemiológica al interior de los centros penitenciarios, considerados espacios prioritarios para el control de enfermedades.

Durante la campaña, personal de enfermería realizó la aplicación ordenada y supervisada de las dosis, garantizando el cumplimiento de los protocolos sanitarios y las normas establecidas por las autoridades de salud, lo que permitió alcanzar una amplia cobertura de vacunación entre los PPLs.

Este tipo de acciones contribuyen de manera directa a la protección de los PPLs, reduciendo el riesgo de contagios y fortaleciendo la vigilancia epidemiológica.