Celebran matrimonios colectivos en CEDES Altamira

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Altamira, Tamaulipas.- Gracias a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Sistema DIF Altamira, personas privadas de la libertad (PPLs) en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de este municipio formalizaron su unión en una ceremonia de matrimonios colectivos.

A través de esta actividad, 12 parejas recibieron sus respectivas actas de matrimonio, garantizando la protección y ejercicio de sus derechos civiles.

Al ser la familia uno de los pilares en la estrategia de reinserción social, la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la SSPT implementa acciones que fortalecen las relaciones familiares.

La ceremonia contó con la participación de autoridades, entre ellas: la directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero; la presidenta del DIF Altamira, Rossy Luque de Martínez; la titular de la Oficialía Primera del Registro Civil en Altamira, Blanca Borjas Loredo; y la directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Claudia Anaya Alvarado.