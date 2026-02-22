Coordina el gobernador de Tamaulipas acciones para mantener el orden
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante los acontecimientos ocurridos la mañana de este domingo en la zona norte del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a reunión extraordinaria a integrantes de la Mesa de Paz, donde instruyó acciones a todas las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y la tranquilidad entre la población.
Durante la reunión de la Mesa de Paz, las instituciones de seguridad dieron a conocer de los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, incluyendo municipios de la zona norte de nuestro estado, donde se presentaron bloqueos en avenidas internas y en carreteras federales.
Estos acontecimientos se dan en un contexto nacional de acciones delictivas que buscan generar desestabilización y afectar la tranquilidad de la población.
En Tamaulipas, se detalló, los incidentes se concentraron principalmente en Reynosa, donde se reportaron obstrucciones con vehículos y objetos incendiados en diversos tramos viales, así como intentos de bloqueos en puntos estratégicos de comunicación.
Desde temprana hora, la instrucción del Ejecutivo Estatal, pidió a las instituciones de seguridad del Estado se activarán los protocolos de atención correspondientes.
A través de una coordinación interinstitucional efectiva entre la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales, se desplegaron operativos para restablecer el orden.
De forma paralela, los cuerpos de Bomberos y Protección Civil intervinieron con prontitud para sofocar incendios y garantizar condiciones seguras en las zonas afectadas.
Cada uno de los puntos fue atendido y despejado con rapidez y eficacia y gracias a esta actuación coordinada y profesional, no se registran personas fallecidas, derivadas de estos hechos. La prioridad fue proteger la vida e integridad de la ciudadanía, y así se hizo.
El gobernador Villarreal Anaya dio certeza a la población de que los elementos de seguridad permanecen desplegados en todo el territorio tamaulipeco.
Se mantienen patrullajes preventivos, presencia estratégica y monitoreo permanente, con el objetivo de garantizar el control de cualquier situación y evitar nuevos eventos que pretendan alterar la paz pública.
Pidió a la población mantener la calma, e hizo un llamado a no difundir información no confirmada y atender únicamente los comunicados oficiales. “Evitemos caer en provocaciones o en la reproducción de rumores que buscan desorientar a la población”, llamó.
Concluyó que su compromiso es claro: preservar la tranquilidad de las familias tamaulipecas.
“Seguiremos actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad para mantener el orden y la seguridad en Tamaulipas”, puntualizó.