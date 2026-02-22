Suspenden clásico tamaulipeco; Correcaminos ya viaja de regreso

Debido a los hechos violentos en diferentes estados del país, la Liga de Expansión Mx determinó la suspensión del partido entre la Jaiba Brava y Correcaminos, que disputarían la tarde de este domingo la edición número 43 del clásico tamaulipeco de fútbol.

Esta medida se informó a unas horas de que se realizará el partido en el Estadio Tamaulipas, que estaba programado a las 17:00 horas.

Incluso, aficionados de Correcaminos que hicieron el viaje desde Ciudad Victoria ya se encontraban en la zona sur del estado y estaban sorprendidos porque no hubo reportes de situaciones de riesgo ni en Tampico ni en Ciudad Madero.

“El gasto ya lo hicimos en gasolina y en comida, ahora tendremos que esperar cuando vuelven a reprogramar el clásico”, expresó el victorense Carlos Rodríguez, quien viajó con varios familiares y amigos.

La Jaiba Brava emitió un comunicado oficial dirigido a la afición, medios de comunicación y al público en general, en el cual indican que, “por disposiciones de la Liga de Expansión Mx y en apego a su normativa, les notificamos que el partido correspondiente a la jornada 7 entre Jaiba Brava y Correcaminos, programado para hoy domingo a las 17:00 horas en el Estadio Tamaulipas, queda suspendido y será reprogramado en una próxima fecha”.

El club pidió a los aficionados conservar sus boletos, para que sean utilizados en la nueva fecha que será definida a la brevedad.

Por su parte, el Club Correcaminos también se manifestó de forma oficial, con un agradecimiento al respaldo incondicional de su afición.

“La nueva fecha y horario serán definidos por la Liga y anunciados oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, añade el comunicado de Correcaminos.

Las directivas de ambos equipos aún no habían dado a conocer la fecha en la que será reprogramado el partido, aunque trascendió que podría ser en el mes de marzo.

El plantel de Correcaminos esta misma tarde viajó de regreso a la capital tamaulipeca.

