Liberarán recursos extras gracias a una nueva reestructuración de la deuda: Carlos Irán Ramírez

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de los buenos resultados de la gira de trabajo realizada por el gobernador Américo Villarreal Anaya en la Ciudad de México, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, anunció la reestructuración de dos instrumentos contratados anteriormente por el Gobierno de Tamaulipas por 1,200 y 1,500 millones de pesos. Una estrategia que ha sido revisada en conjunto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora.

Ramírez González informó que esta reestructuración tiene como objetivo mejorar las condiciones financieras de dichos instrumentos y, de manera central, liberar flujo para ampliar la capacidad de inversión del Gobierno del Estado en programas prioritarios, sin comprometer la disciplina presupuestaria ni la estabilidad de largo plazo.

Puntualizó que este ajuste permitirá pagar menos intereses y, como consecuencia, contar con más recursos orientados a acciones públicas con impacto directo en la ciudadanía.

En el marco de la reunión, se destacó que la conducción del gobernador Américo Villarreal Anaya en materia financiera ha priorizado el orden administrativo, la planeación y la responsabilidad en el manejo de los compromisos del Estado, a fin de que las decisiones presupuestales se traduzcan en mejores condiciones para el desarrollo de Tamaulipas y en una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades sociales.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, señaló que la reestructuración se trabaja con un enfoque técnico y de seguimiento puntual, con el propósito de asegurar que la liberación de flujo contribuya a fortalecer la inversión pública y el cumplimiento de metas institucionales.

“Siguiendo la estrategia financiera del gobernador, estamos logrando que los recursos se conviertan en mejores condiciones de vida para las y los tamaulipecos”, dijo.

Asimismo, durante el encuentro se compartió un reconocimiento por parte del titular de la SHCP al desempeño financiero de Tamaulipas, particularmente por el buen manejo de la deuda y la mejora en las calificaciones, lo que refleja el compromiso del Gobierno del Estado con una administración responsable, transparente y orientada a resultados.