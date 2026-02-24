Nada puede oponerse a un pueblo unido: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al presidir la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que el lábaro patrio revive lo que las y los mexicanos han hecho, por lo que han luchado, y por supuesto, sirve para modelar con esperanza lo que “somos capaces de hacer en el futuro”.

“Hoy estamos de pie, seguros de nosotros mismos, convencidos de que no existe nada que pueda oponerse a un pueblo unido. El amor a nuestros semejantes y la felicidad compartida son ideales mucho más poderosos que el odio, el miedo o la división”, expresó ante la presencia del general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar.

Durante el evento cívico, que incluyó un enlace con la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en el cual también se izó la bandera del Cerro del Aura, el mandatario estatal, quien hizo entrega del lábaro patrio para su guarda y custodia a cinco escuelas, reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con los valores y símbolos patrios.

Villarreal Anaya señaló en su mensaje que el 24 de febrero no es solo una fecha en el calendario, “sino un recordatorio vivo de nuestra historia, de nuestras luchas y de los sueños que generación tras generación hemos defendido bajo un mismo cielo. El mismo lienzo tricolor que vieron nuestros héroes y heroínas, nuestros abuelos y padres y que hoy rememoramos en esta protesta de bandera a nuestras futuras generaciones”.

“Acompañamos con todo el orgullo y el sentido de lealtad y pertenencia que produce en cada uno de nosotros la Bandera Nacional, que es el símbolo por excelencia que entraña nuestra mexicanidad, que evoca lo mejor de nuestra historia y que es el estandarte que ha transitado nuestras transformaciones nacionales, representando el heroísmo de hombres y mujeres que se entregaron su vida para que hoy podamos disfrutar el país que tenemos”, manifestó el ejecutivo tamaulipeco.

Durante el evento, se hizo entrega del lábaro patrio a las y los directores de la Escuela Preparatoria Federalizada No. 1 de Ciudad Victoria; de la Escuela Preparatoria Federalizada No. 2 de Ciudad Victoria; de la Escuela Preparatoria Federalizada No. 3 de Ciudad Victoria; del CBTIS 236 de Ciudad Victoria y de la Secundaria Técnica No. 71 de Ciudad Victoria, y posteriormente, miembros de las Fuerzas Armadas hicieron entrega de banderas a 27 escoltas de escuelas secundarias y preparatorias.

Acompañaron al gobernador en el presídium el contraalmirante Francisco Figuereo Corona, comandante del Sector Naval La Pesca; el diputado Sergio Arturo Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; general Jesús Adolfo Amparán Hernández, coordinador de la Guardia Nacional de Tamaulipas; Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura; Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia, y los secretarios de Educación, Miguel Ángel Valdez, y de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, además del alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez.