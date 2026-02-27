Promueven UAT y SET el talento matemático de la juventud tamaulipeca

Con la participación de más de mil seiscientos estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue sede de la Etapa Ciudades de la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas en Tamaulipas, consolidando su liderazgo como institución promotora del talento científico y la excelencia académica en la entidad.

Bajo el liderazgo del rector, Dámaso Anaya Alvarado, la UAT abrió sus espacios en las facultades, unidades académicas y escuelas de las distintas sedes del estado para llevar a cabo esta etapa del certamen convocado de manera conjunta por la UAT, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria (ONMAPS) Delegación Tamaulipas.
Esta alianza institucional refleja la suma de voluntades entre la educación superior y el sistema educativo estatal para fortalecer la enseñanza de las matemáticas, con el objetivo de reafirmar la visión compartida de impulsar políticas que fomenten el talento científico y amplíen las oportunidades de las nuevas generaciones.
La Etapa Ciudades se llevó a cabo este 27 de febrero, de manera simultánea, en siete sedes universitarias ubicadas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Mante y Tampico. En esta fase se seleccionará un máximo de cuatro participantes por grado escolar con los mejores puntajes, quienes avanzarán a la Etapa Estatal.
La siguiente fase se desarrollará el próximo 13 de marzo, en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, para elegir a los dos mejores puntajes por grado escolar, quienes integrarán la selección que representará a Tamaulipas en la Etapa Nacional, programada para mayo, en Guadalajara, Jalisco.
La amplia participación registrada en esta jornada demuestra el interés y el talento de la niñez y juventud del estado, e impulsa el mérito, la disciplina y la excelencia académica como pilares fundamentales para el desarrollo de Tamaulipas.

