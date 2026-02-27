UAT y CMB estrechan lazos para impulsar el boxeo universitario

Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, se reunió en la Ciudad de México con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar.

27 febrero, 2026
Menos de un minuto

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, se reunió en la Ciudad de México con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar.
Durante el encuentro, acordaron impulsar programas conjuntos para fomentar la práctica del boxeo en la comunidad universitaria y promover la formación integral de los estudiantes en este deporte. Asimismo, destacaron el interés de colaborar con el organismo internacional para atraer a Tamaulipas funciones boxísticas de alto nivel.

27 febrero, 2026
Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Victoria: Inaugura alcalde punto de venta de leche para el bienestar

27 febrero, 2026

Pone en marcha Américo Villarreal planta trituradora de neumáticos en Matamoros

27 febrero, 2026

Liberarán recursos extras gracias a una nueva reestructuración de la deuda: Carlos Irán Ramírez

24 febrero, 2026

Ciudad Victoria: Disfrutan Lalo y Lucy Día del Pueblo con vecinos de la Nacozari

24 febrero, 2026
Botón volver arriba