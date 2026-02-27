UAT y CMB estrechan lazos para impulsar el boxeo universitario

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, se reunió en la Ciudad de México con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar.

Durante el encuentro, acordaron impulsar programas conjuntos para fomentar la práctica del boxeo en la comunidad universitaria y promover la formación integral de los estudiantes en este deporte. Asimismo, destacaron el interés de colaborar con el organismo internacional para atraer a Tamaulipas funciones boxísticas de alto nivel.