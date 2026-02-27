Victoria: Acuerda sector empresarial con el Municipio fortalecer acciones de prevención

El sector empresarial de Victoria reiteró el compromiso con el gobierno municipal del alcalde Eduardo Gattás Báez para trabajar de manera conjunta en acciones de protección civil para salvaguardar a la población ante riesgos y emergencias.

Ciudad Victoria.- El sector empresarial de Victoria reiteró el compromiso con el gobierno municipal del alcalde Eduardo Gattás Báez para trabajar de manera conjunta en acciones de protección civil para salvaguardar a la población ante riesgos y emergencias.

En el encuentro, los agremiados de las cámaras empresariales conocieron por parte el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Livio Flores Rodríguez, los avances del plan de seguridad pública y aportaron propuestas e inquietudes para mejorar acciones y estrategias de prevención.

“Esta reunión de trabajo se enmarca en una estrategia de corresponsabilidad, donde el gobierno como responsable de brindar seguridad, involucra a los propietarios de establecimientos en la creación de entornos seguros” señaló Gattás Báez en su intervención.

Entre los acuerdos establecidos con la CANACO, CMIC, CANIRAC, sector hotelero y gasolineras, se enfocaron en contribuir a reforzar la seguridad en negocios y sitios de convivencia con la finalidad de garantizar espacios seguros para la convivencia y esparcimiento de la ciudadanía.

