Fortalece Lalo Gattás vínculo de colaboración institucional con el SNTSS

"Victoria necesita de instituciones fuertes, pero también de trabajadores unidos, motivados y orgullosos de lo que hacen", expresó el alcalde Eduardo Gattás Báez

28 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- “Victoria necesita de instituciones fuertes, pero también de trabajadores unidos, motivados y orgullosos de lo que hacen”, expresó el alcalde Eduardo Gattás Báez al asistir como invitado especial del secretario general de la Sección X del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Dr. Jorge González Ortiz, al Torneo Parrillero 2026.

Cómo anfitrión, dió la bienvenida, junto a la Senadora de la República por Tamaulipas Olga Sosa, el Secretario de Salud en el Estado Vicente Hernández Navarro y presidentes municipales de Reynosa, Mante, Soto La Marina y Padilla, a más de 5 mil trabajadores del SNTSS de todo el Estado.

En su mensaje, Gattás Báez reconoció la labor que realizó durante la pandemia, y continúa haciendo desde el área administrativa y médica, el personal sindicalizado del Seguro Social por la salud de los tamaulipecos, bajó el liderazgo del Dr. Jorge González Ortiz, al que reiteró el compromiso de colaboración institucional y seguir impulsando espacios de convivencia social y laboral.

En el evento, dónde participó la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, la líder del SUTSPET Blanca Valles Rodríguez, y el diputado federal José Braña; disfrutó de las parrilladas que prepararon las diferentes delegaciones para degustación de los miles de asistentes a la fiesta celebrada en las instalaciones recreativas de la organización sindical.

