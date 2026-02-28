Imparte Guardia Estatal Cibernética plática preventiva en secundaria de Altamira

La finalidad es combatir delitos cibernéticos

28 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Redacción Infonorte

Altamira, Tamaulipas.- Dividida en tres sesiones, personal de la Guardia Estatal Cibernética impartió la plática “Prevención de Delitos Cibernéticos”, a estudiantes de la Escuela Secundaria General Número Tres “Ganett Saleh Gattas”, ubicada en el municipio de Altamira.

Mediante esta actividad, el personal de la Guardia Estatal abordó temas relacionados con riesgos digitales, medidas de autocuidado en internet, uso responsable de redes sociales y prevención de conductas constitutivas de delito en entornos digitales.

La jornada contó con la asistencia de 107 estudiantes, cuatro docentes y un directivo.

A través de la educación y promoción de la cultura de la prevención y denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) continúa trabajando para combatir la delincuencia que se suscita en entornos digitales y afectan la integridad y patrimonio de la población.

28 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Fortalece Lalo Gattás vínculo de colaboración institucional con el SNTSS

28 febrero, 2026

Busca UAT fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades pesqueras

28 febrero, 2026

Victoria: Acuerda sector empresarial con el Municipio fortalecer acciones de prevención

27 febrero, 2026

Promueven UAT y SET el talento matemático de la juventud tamaulipeca

27 febrero, 2026
Botón volver arriba