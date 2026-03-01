Astrid Sontoya Muller estuvo en el Torneo Parrillero del Sindicato del Seguro Social en Tamaulipas

Redacción Infonorte

En un evento que reunió a presidentes municipales, senadores de la República y líderes estatales, la regidora de Mante, Astrid Sontoya Muller, figuró entre las invitadas especiales al Torneo Parrillero organizado por el Sindicato del Seguro Social en Tamaulipas.

La convocatoria fue encabezada por el Dr. Jorge González, reconocido líder del gremio del Seguro Social en el estado, quien dio la bienvenida a las y los asistentes y destacó la importancia de fortalecer la unidad sindical y la colaboración institucional.

Durante la jornada, Astrid Sontoya sostuvo acercamientos con actores políticos de relevancia, reafirmando su disposición de trabajar coordinadamente en favor de las familias de El Mante y de Tamaulipas. Su presencia en este tipo de espacios refleja su participación activa en encuentros donde convergen liderazgo social y representación política.

El evento, impulsado por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se consolidó no solo como una tradición gastronómica, sino como un punto de encuentro estratégico donde se fortalecen alianzas y se generan coincidencias en beneficio de la ciudadanía.

Con este tipo de participaciones, Astrid Sontoya Muller continúa posicionándose como una figura cercana, institucional y con visión de trabajo en equipo a nivel estatal.