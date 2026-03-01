Gobierno y DIF Tamaulipas impulsan infraestructura social a través del programa Lazos del Bienestar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Mante, Tamaulipas.– Con acciones orientadas a fortalecer la convivencia social y promover una vida digna para las familias tamaulipecas, el Gobierno del Estado, en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal, impulsa obras de infraestructura social en el municipio de El Mante a través del programa Lazos del Bienestar.

Como parte de esta estrategia de intervención social, se construye un Espacio Cultural Comunitario en la colonia Popular, que beneficiará a 2 mil 363 personas. El proyecto responde a la necesidad de generar entornos que favorezcan la integración social, fortalezcan la identidad comunitaria y promuevan el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y familias de la zona cañera.

De manera paralela, se realiza la rehabilitación del Colector Zapata, obra prioritaria que permitirá mejorar el sistema de drenaje sanitario, reducir riesgos por encharcamientos e inundaciones y garantizar condiciones más seguras, limpias y saludables para la población.

En conjunto, ambas acciones benefician directamente a 3 mil 219 personas, resultado del modelo de trabajo territorial que implementan el Gobierno del Estado y los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas, quienes recorren las comunidades para escuchar de forma directa las necesidades ciudadanas y atenderlas con soluciones concretas.

Con hechos que transforman y fortalecen el tejido social, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas reiteran su compromiso de seguir impulsando obras que mejoren la infraestructura social, optimicen los servicios básicos y consoliden entornos seguros, funcionales y dignos para las familias de Tamaulipas.