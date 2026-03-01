Realiza Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal operativo para detectar narcóticos en Central de Autobuses

A través del operativo “Central Segura”, elementos del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal implementan de manera permanente acciones para detectar objetos constitutivos de delito en este punto de acceso y salida de la capital tamaulipeca.

1 marzo, 2026
Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A través del operativo “Central Segura”, elementos del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal implementan de manera permanente acciones para detectar objetos constitutivos de delito en este punto de acceso y salida de la capital tamaulipeca.

En el último servicio desempeñado en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria, el canino “Astrid” y su manejador, realizaron un barrido en pasillos, sala de espera, andenes y áreas comunes.

Cabe mencionar, este binomio K-9 cuenta con la especialidad en detección de narcóticos, lo cual permitió la inspección de maletas y autobuses, mismos que se encontraron sin novedad.

Mediante estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de combatir el narcotráfico y salvaguardar la integridad de las personas que transitan por el territorio tamaulipeco.

