Cuenta SST con vacunas para todos los grupos de población

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el reporte diario se tiene un avance de 240 mil vacunas contra el sarampión aplicadas en Tamaulipas, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al señalar que se tiene una respuesta favorable por parte de la población y que no existe desabasto de este biológico.

En entrevista previa a los honores a la bandera, el titular del eje rector de la salud en Tamaulipas señaló que el gobierno federal otorgó 575 mil dosis de vacunas para aplicar en un periodo de 10 semanas y a la fecha se tiene un avance del 42 por ciento.

“En la administración del doctor Américo Villarreal Anaya no se ha descuidado el tema de la vacunación y para ello se cuenta con todos los biológicos y estamos a un mes de concluir la vacunación de temporada invernal, y seguimos con el reforzamiento de vacunación contra el sarampión y ustedes, los medios de comunicación, nos han apoyado mucho para que la población acuda a vacunarse”, destacó Hernández Navarro.

Entre los temas de la entrevista, se cuestionó sobre la presencia del gusano barrenador en el estado, en donde se han realizado acciones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, quienes reportan que a la fecha la mayor proporción de casos se registra en bovinos.

“Tenemos una estrecha coordinación con el secretario Antonio Varela Flores, quien realiza las visitas en los puntos vulnerables y aplica el bloqueo sanitario para evitar brotes, lo que ha impedido casos clínicos en humanos”, dijo.

Por último, destacó que luego de acompañar al coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, para apoyar en las acciones de contención del incendio forestal en el ejido Vallehermoso, del municipio de Miquihuana, se visitaron las unidades de salud de este sector.

“Visitamos el centro de salud IMSS Bienestar del Aserradero y pudimos confirmar la entrega y compromiso del personal médico y de enfermería de esta zona, que están disponibles todos los días de la semana, lo que garantiza un servicio y una atención oportuna para este tipo de acontecimientos desafortunados que se llegan a registrar y que se encuentran a disposición de toda la población”, puntualizó el secretario de Salud durante la entrevista.