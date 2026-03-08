Contribuye la UAT en Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participó en la 30 Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, organizada por la Secretaría de Educación Pública, mediante la realización de un recital de lecturas en distintas facultades y unidades académicas.

8 marzo, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participó en la 30 Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, organizada por la Secretaría de Educación Pública, mediante la realización de un recital de lecturas en distintas facultades y unidades académicas, como parte de las actividades artístico-culturales impulsadas para promover la reflexión y la convivencia en la comunidad universitaria.
Durante los días 6 y 7 de marzo, estudiantes, docentes y promotores culturales de la UAT se sumaron a esta iniciativa nacional mediante espacios de lectura en atril y presentaciones literarias que invitaron a la comunidad a compartir textos y voces en torno a valores como la paz, la prevención de las adicciones y el fortalecimiento del bienestar colectivo. Estas actividades, realizadas por la Dirección de cultura y Arte de la UAT, formaron parte de las acciones que la jornada promueve bajo el mensaje “El fentanilo te mata. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz.”
Con estas acciones, la UAT refrenda su compromiso con la formación integral de su comunidad universitaria y su participación activa en iniciativas que promueven el bienestar social, sumados a proyectos y estrategias de alcance nacional orientados a fortalecer la cultura de paz, la prevención de las adicciones y la construcción de entornos educativos más saludable.

8 marzo, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Son 24 proyectos estratégicos que presentó Lalo Gattás al gobernador

6 marzo, 2026

Victoria: Gran participación de familias en el festival de Carnaval 2026

2 marzo, 2026

Astrid Sontoya Muller estuvo en el Torneo Parrillero del Sindicato del Seguro Social en Tamaulipas

1 marzo, 2026

Aprueba Cabildo plan de obra pública 2026 para Victoria

28 febrero, 2026
Botón volver arriba