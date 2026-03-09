Reconocen ejidatarios de Llera respaldo de Américo ante problemática con empresa eólica

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó todo su respaldo a las familias de tres comunidades rurales del municipio de Llera que han presentado una demanda contra la empresa propietaria de un parque eólico ubicado en ese municipio y aseguró que acompañará sus gestiones en la Ciudad de México ante el Tribunal Unitario Agrario.

Al sostener un diálogo con los representantes de los ejidos Emiliano Zapata, Pedro J. Méndez y Compuertas, esta mañana, después de la ceremonia cívica de honores, Villarreal Anaya les reiteró que contarán siempre con el apoyo del Gobierno del Estado.

“El gobierno, como les dije, siempre estará de parte de ustedes”, les garantizó, tras escuchar los planteamientos de Guillermo Flores Medina, representante de las y los ejidatarios.

A nombre de las 330 familias de los tres ejidos mencionados, Guillermo Flores agradeció el acompañamiento que han recibido del titular del ejecutivo estatal en su demanda y reconoció que el mandatario nunca los ha dejado solos.

“Hoy nos sentimos respaldados por su apoyo, señor gobernador, y siempre hemos tenido la certeza de que vamos a salir adelante, porque las veces que hemos venido el señor gobernador nos ha atendido de una manera humanista, de una manera cercana, y nos ha tendido la mano; nos hemos ido contentos”, expresó.