Reporta Gobierno de Tamaulipas descenso en casos activos de gusano barrenador

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Autoridades estatales informaron que los casos activos de gusano barrenador en Tamaulipas comienzan a mostrar una tendencia a la baja, resultado de las acciones de vigilancia, prevención y control implementadas para proteger el hato ganadero y evitar la dispersión de la plaga.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, señaló que actualmente se mantienen medidas estrictas para impedir que la plaga avance hacia el norte del país vecino, por el tema del cierre de la exportación y porque cuidar el hato ganadero de Tamaulipas es evitar que haya más dispersión de la mosca y que ya no se presenten más casos positivos.

El funcionario detalló que la semana pasada se registró el punto más alto con 22 casos activos, mientras que actualmente la cifra se redujo a 20, lo que representa el inicio de una tendencia a la baja.

“Ya empieza el decremento y no ha habido reportes recientes. El día de ayer estuvimos monitoreando y no hubo nuevos reportes, por lo que esperamos que esta tendencia se mantenga durante los próximos días”, indicó.

Los últimos seis casos detectados se localizaron en los municipios de Aldama, Hidalgo, Ciudad Victoria, Ocampo y González. Para enfrentar la plaga, el gobierno estatal mantiene personal trabajando en acciones de concientización, vigilancia y prevención, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier caso y evitar su propagación.

Asimismo, el subsecretario recordó que durante la visita reciente del director general de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda, se explicó que uno de los factores que influyen en la propagación del insecto es el comportamiento de los vientos.

De acuerdo con los análisis realizados por la autoridad sanitaria federal, las corrientes de aire pueden favorecer que la mosca avance más rápido de lo normal.

Finalmente, Amaya García destacó que Tamaulipas es uno de los estados más comprometidos en el control y erradicación del gusano barrenador, gracias a la

coordinación entre autoridades sanitarias, el gobierno estatal y los productores ganaderos.