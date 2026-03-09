Victoria: Lleva Municipio programa de bacheo a toda la ciudad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como lo anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez, el gobierno de Victoria extendió el programa de bacheo a toda la ciudad, logrando rehabilitar en la primera semana de marzo 630 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversos sectores de la capital.

Del 2 al 6 de marzo la Secretaría de Obras Públicas restauró el pavimento en las colonias Pedro Sosa calle 8 Avenida de la Unidad, Avenida José Sulaimán en la Mariano Matamoros, 28 y 29 Hidalgo col. Héroe de Nacozari, 17 Zacatecas Norberto Treviño Zapata y Juan Bautista en la col. Adolfo L. Mateos.

Con 3,700 ciudadanos beneficiados directamente los trabajos se extendieron a los fraccionamientos Residencial Selectas en 11 y 12 Carrera Torres, Las Flores calle Pirul, del Valle calle Pedro Argüelles y zona centro en 6 Hidalgo y Morelos, se cubrieron 69 baches de diferentes superficies.

Se rastrearon y nivelaron 25,100 M2 de calles y caminos rurales en Burócratas Municipales, Tomás Yarrington, Américo Villarreal, Ampliación Casas Blancas, Linda Vista y Alberto Juárez, frac. Campestre Los Olivos, área de Pajaritos y los ejidos Rancho Nuevo y El Olmo, fueron 2,900 ciudadanos beneficiados.