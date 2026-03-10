Urgen panistas acatar orden del CEN para renovar la dirigencia en Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Un total de 24 presidentes de comités municipales del Partido Acción Nacional (PAN) urgieron a que el Comité Ejecutivo Estatal (CEE), que dirige Luis René Cantú Galván, inicie el proceso de emisión de la convocatoria para la renovación de la dirigencia en Tamaulipas, porque hasta el momento ha desacatado la instrucción nacional del partido.

En rueda de prensa que se realizó hoy en esta capital, dieron a conocer un documento fechado el pasado 24 de febrero, que forma parte de una notificación emitida desde el CEN.

El abogado Andrés González explicó que, “tal notificación surge a raiz de varios elementos, primero la denuncia de más de 3 mil militantes que enviaron un documento dirigido a Jorge Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, solicitándole la convocatoria y después que 23 de los 28 Comités Municipales, sesionan y envían la solicitud de una elección abierta a la militancia, así como la denuncia formal de un militante quien señala la omisión para iniciar el proceso de elección de dirigente en Tamaulipas”.

Los Comités que se pronunciaron a favor de la renovación fueron los siguientes: Aldama, Altamira, Casas, Gómez Farías, Mante, Güémez, Xicoténcatl, Tampico, Llera, Padilla, Méndez, Miguel Alemán, San Fernando, Madero, Jaumave, Victoria, Soto La Marina, Río Bravo, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Díaz Ordaz, González, Antiguo Morelos, Ocampo y Matamoros.

La actual dirigencia que encabeza Cantú Galván se encuentra vencida desde septiembre de 2025 y a seis meses de distancia, ha retrasado la emisión de la convocatoria.

“Nuestra mayor preocupación es que en septiembre inicia el proceso electoral para 2027 y los panistas merecemos un partido organizado y listo para salir a contender, no atorado en temas internos que son de mero trámite y atentan contra la democracia que es uno de los pilares del PAN desde su fundación”, mencionó Alfredo Hernández, presidente del Comité Municipal de Casas.

Indicaron que con la revelación de este documento esperan que a la brevedad el Comité Estatal acate la indicación del CEN y convoque a la Comisión Permanente para notificar el vencimiento de la vigencia y agilizar la emisión de la convocatoria.

Anticiparon la posibilidad de represalias pero afirman que Acción Nacional no puede estar en manos de quien atenta contra la democracia y el hecho de tomar revanchas por esta denuncia solo lo agravaría.

Beatriz Rodríguez Tarabelsi, presidenta del Comité de Tampico, sostuvo que este posicionamiento obedece exclusivamente en la defensa de los derechos de la militancia, en tanto que Alejandra García Hernández, titular del órgano político en Mante, expuso que esperan el actual comité proceda en consecuencia con lo ordenado por el CEN y no tome represalias contra quienes hoy alzan la voz.