Agradece Lalo Gattás a presidenta Sheinbaum impulso a la vivienda en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Al asistir a la entrega de 42 viviendas más del Bienestar, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, agradeció a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo la inversión y empleo que genera con su programa prioritario de gobierno en la ciudad.

“Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la inversión de 6 mil 247 viviendas en ciudad Victoria, es una derrama que viene a darle impulso económico y de empleo a la Capital de Tamaulipas” expresó, luego de concurrir al evento en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas.

En el acto, Gattás Báez recibió el agradecimiento del director general del INFONAVIT Octavio Romero Oropeza, por la contribución de su gobierno, con el Estado y la Federación, en el trámite de pago de permisos y licencias de construcción para reducir el costo de la vivienda.

“Gracias al gobernador Américo Villarreal y al presidente municipal Eduardo Gattás Báez por todo el apoyo que hemos recibido en este programa”, dijo el funcionario federal en el evento donde estuvo Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano.