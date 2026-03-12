Avanza vacunación contra el sarampión; suman a la fecha 283 mil dosis aplicadas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un avance de casi el 50 por ciento de la meta establecida para vacunar contra el sarampión, Tamaulipas se posiciona como el único estado sin casos registrados de este padecimiento en el presente año.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que pese a la cercanía de transmisión activa en estados vecinos, los procesos para la búsqueda intencionada, detección y vacunación que se han realizado han evitado que se presenten nuevos pacientes.

“Estamos a 46 días de concluir la campaña intensiva de vacunación y en este periodo, con el apoyo decidido del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han aplicado más de 283 mil dosis de las 578 mil que marca la estrategia nacional de vacunación y, para ello, gracias a las gestiones del Ejecutivo, seguimos con el abasto necesario para continuar con esta jornada”, destacó Hernández Navarro.

Informó que en este año se han analizado 78 casos probables, de los cuales 3 se mantienen en estudio y la mayoría se registra en menores de 15 años; por ello, las acciones se enfocan en blindar los planteles educativos con la instalación de filtros, la revisión de las cartillas de vacunación y la aplicación de vacunas.

De igual manera, se mantiene la vacunación a los grupos establecidos en los lineamientos, como son los niños y niñas de 6 a 11 meses como dosis cero; de 1 a 12 años con esquema regular de vacunación, completando esquemas de dos dosis; de 13 a 49 años que no tengan el esquema completo; y personal de salud.

Cabe mencionar que el personal de educación también se contempla como grupo prioritario, así como los ya establecidos como grupos vulnerables, que son los jornaleros agrícolas, personas en albergues para migrantes y rellenos sanitarios; pero quien solicite la vacuna contra el sarampión también podrá recibirla.

El secretario de Salud pidió a la población no bajar la guardia y aplicarse la vacuna contra el sarampión, además de completar esquemas para evitar las enfermedades prevenibles por vacunación.