Entrega Lalo Gattás obra 157 de infraestructura hidráulica en escuelas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la entrega de una cisterna más en la Secundaria Federalizada No. 2 Rafael Ramírez, el gobierno de Victoria, benefició al plantel número 47 de educación básica con la instalación de sistema hidráulico para garantizar el abasto de agua a la comunidad escolar.

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, dijo que su gobierno invierte en infraestructura educativa para facilitar a las y los jóvenes el acceso al vital líquido, con el fin de cuidar la salud, higiene y brindar un entorno más digno para el proceso de enseñanza aprendizaje.

“El gobierno municipal trabaja para mejorar la infraestructura de las escuelas y condiciones en que estudian nuestros jóvenes, invertir en ello es invertir en su futuro” afirmó ante la Mtra. Carmen de la C. Zaragoza, subdirectora del plantel.

A nombre de los 3,140 alumnos beneficiados, Luis Silva Sarmiento, agradeció la donación de la cisterna de 5000 litros y reconoció el apoyo del alcalde Gattás Báez a la educación, renglón en el que desde el inicio de su administración ha entregado 157 obras similares a igual número de escuelas.