Victoria: Jornada de servicios CMASC en la Estudiantil

En un trabajo de colaboración institucional, el gobierno de Eduardo Gattás Báez y Poder Judicial de Tamaulipas, desarrollarán en Victoria una jornada de actividades en la colonia Estudiantil acercando a la ciudadanía servicios de mediación, conciliación y negociación.

20 marzo, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En un trabajo de colaboración institucional, el gobierno de Eduardo Gattás Báez y Poder Judicial de Tamaulipas, desarrollarán en Victoria una jornada de actividades en la colonia Estudiantil acercando a la ciudadanía servicios de mediación, conciliación y negociación.

Para ampliar el alcance de los servicios, del 23 al 27 de marzo se ofrecerá atención directa a la población sobre los servicios de justicia alternativa que brinda el Poder Judicial a través de la unidad móvil del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, CMASC.

Ubicada en la calle Río Frío, entre Río Tigre y Río Soto la Marina Col. Estudiantil, la unidad móvil operará de 9:00 a 15 horas ofreciendo los servicios de mediación, conciliación y negociación para aquellas personas que les complique el traslado a la Unidad Regional del Primer Distrito Judicial

Como gobierno facilitador el alcalde Eduardo Gattás Báez instruyó el apoyo en la logística integral de los trabajos de planeación, difusión y montaje de mobiliario, en el entendido que estas actividades fortalecen la cultura de paz, diálogo y una solución pacífica a la ciudadanía.

20 marzo, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Acompaña Américo Villarreal a Claudia Sheinbaum en conmemoración de la Expropiación Petrolera

21 marzo, 2026

Garantiza Salud atención oportuna, traslados y servicios médicos de urgencias a través del CRUM

21 marzo, 2026

Impulsa UAT excelencia académica de la Facultad de Odontología

20 marzo, 2026

Entrega Lalo Gattás obra 157 de infraestructura hidráulica en escuelas

20 marzo, 2026
Botón volver arriba