Garantiza Salud atención médica oportuna a través del Operativo Semana Mayor 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dentro del Operativo Semana Mayor 2026, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Turismo, instalará un total de 27 módulos de atención médica, 13 de ellos en las zonas turísticas de mayor concentración de vacacionistas y puntos estratégicos del estado conformados por personal médico, de enfermería, promoción de la salud, COEPRIS y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para el traslado y atención oportuna de pacientes.

En reunión de trabajo previa a la semana mayor, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, dijo que dentro de las actividades de prevención y atención médica oportuna, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se instalarán además, del 1 al 5 de abril, 14 módulos de atención médica por parte de los ayuntamientos, mismos que serán ubicados en ríos, parques, balnearios, albercas y lugares de mayor afluencia turística.

“La instrucción del gobernador es que se mantenga una estrecha coordinación entre el sector salud, con dependencias federales, estatales y municipales, así como voluntarios para otorgar una atención oportuna ante cualquier situación médica o de emergencia que ponga en riesgo a los turistas que visitan territorio tamaulipeco”, destacó la doctora Hernández Campos.

En este operativo se desplazarán más de 150 personas que coordinarán, supervisarán, vigilarán y en su caso atenderán a los vacacionistas, para cubrir el 100 por ciento de los módulos de atención médica con personal de epidemiología, promoción de la salud, vectores, primer nivel de atención (Centros de Salud) y accidentes.

Los 13 módulos para atender puntos claves y de alta concentración de vacacionistas se instalarán en los municipios de Hidalgo, Victoria, Jaumave, Gómez Farías, Matamoros, Soto La Marina, Aldama, Altamira y Madero; y los 14 restantes en los municipios de Victoria, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, San Fernando, Mante, Jaumave, Miguel Alemán, Padilla y Altamira

Por último, mencionó que entre las principales atenciones que se otorgan en este tipo de módulos, destacan las heridas, infecciones respiratorias, quemaduras por agua mala, quemaduras solares, intoxicaciones alimentarias, entre otras, por ello exhortó a la población a mantener los cuidados necesarios y acudir a los módulos ante cualquier situación que requiera.

La reunión se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Salud, en donde asistió en representación del coordinador Estatal de IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, Hilda Nereyda del Carmen Selvera; el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza; el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; el coordinador Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Rebolledo Urcádiz, entre otros.