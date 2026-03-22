Américo Villarreal pofrecerá el Cuarto Informe de su administración

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya presentará este lunes su Cuarto Informe de Gobierno, en el Polyforum de Ciudad Victoria.

La ceremonia está programada para iniciar a partir de las 13:00 horas, ante miles de asistentes provenientes de toda la entidad.

El gobernador de Tamaulipas detallará los proyectos estratégicos de su administración, como la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte, en Matamoros, y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria.

Este evento será, luego de que el 13 de marzo fue entregado al Congreso del Estado, el documento que guarda la administración pública, durante el periodo comprendido de marzo de 2025 a febrero de 2026.

Américo Villarreal mencionó que expondrá las acciones de su gobierno que ha sembrado la semilla de un nuevo pacto social, basado en la dignidad humana, la justicia y la fraternidad.

Mencionó que el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, la fiscalización permanente y una economía sana, con mayor solvencia y sólida confianza del sector financiero, han sentado las bases hacia un desarrollo sostenido para el bienestar de las y los tamaulipecos.