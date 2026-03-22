Destaca UAT en certamen nacional con proyecto humanista enfocado en las infancias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como resultado del compromiso social y la vocación humanista que distingue a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), dos integrantes de su comunidad universitaria fueron seleccionadas a nivel nacional con el proyecto “Museo comunitario. Cultura viva: identidad y memoria desde las infancias”, una iniciativa que promueve la participación de niñas y niños en la construcción de identidad y memoria colectiva.

El proyecto, coordinado por Brianda Esmeralda Luna Rodríguez y Esmeralda Jazmín Cepeda Cuéllar, forma parte de las propuestas de la convocatoria Laboratorios Lúdicos de Artes 2026, impulsada por la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, en vinculación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Nacional y con el acompañamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Dicha convocatoria reunió cerca de 600 proyectos provenientes de todo el país, de los cuales únicamente 50 fueron seleccionados para su implementación, destacando “Museo comunitario” como el único proyecto elegido en el estado de Tamaulipas.

El proyecto propone la creación de un museo construido desde la mirada de las infancias, donde las y los participantes elaborarán narrativas sobre su entorno a partir de sus experiencias, memorias y elementos de su vida cotidiana, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria.

Esta iniciativa se desarrollará durante cuatro meses en una comunidad rural del municipio de Jaumave, trabajando directamente con niñas y niños, de entre 7 y 11 años, mediante un enfoque participativo que prioriza el juego, la creatividad y la expresión artística como herramientas de transformación social.

Asimismo, “Museo comunitario” busca contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante la generación de espacios de encuentro en los que se reconozca el valor de la voz de niñas y niños en la vida comunitaria, promoviendo una cultura de participación e inclusión.

Las responsables del proyecto, integrantes de la comunidad de la UAT, se han enfocado en la promoción de los derechos de las infancias, así como en la prevención de la violencia y la construcción de paz comunitaria, consolidando propuestas que articulan cultura, educación y desarrollo social.

De esta manera, la participación de las universitarias en el desarrollo de este tipo de iniciativas reafirma el compromiso de la casa de estudios con la generación de proyectos que vinculan el conocimiento académico con las necesidades sociales, promoviendo la inclusión, la participación comunitaria y el reconocimiento de las infancias como agentes fundamentales en la construcción de identidad y tejido social.