Aplicará Salud 345 mil dosis en campaña de vacunación antirrábica

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una meta de aplicación de 345 mil dosis de vacuna antirrábica, dio inicio la Jornada Nacional de Vacunación Canina y Felina 2026.

En representación de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, el epidemiólogo Estatal, Sergio Uriegas Camargo, dio el arranque formal a esta primera jornada que inició el 22 de marzo y se intensificarán las acciones hasta el 28 de marzo del presente año.

Teniendo como lema “La vacunación antirrábica salva vidas”, se aplicarán un total de 345 mil vacunas a igual número de animalitos para protegerlos contra esta enfermedad que les ocasiona la muerte y puede ser trasmitido al ser humano.

“Nuestras mascotas forman parte importante de la familia y requieren de atención y para continuar con su protección, es importante vacunarlos contra la rabia, por ello el gobernador Américo Villarreal Anaya, refuerza este tipo de jornadas que forman parte de las estrategias de salud pública para mantener erradicada esta enfermedad”, destacó Uriegas Camargo durante su participación.

Para continuar con la protección de nuestros animalitos de compañía, hizo un llamado a los 12 Distritos de Salud para el Bienestar y a la población en general para que se sumen a esta importante campaña y mantener el impacto que se requiere con esta actividad, ya que la eliminación de la rabia humana transmitida por perros y gatos se puede alcanzar.

Por último informó que en Tamaulipas desde hace 42 años no se registra rabia en humanos y 22 años en animalitos de compañía, y esto es algo que debemos mantener para la protección de nuestra población.

El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Recreativo de Tamatán, se contó con la presencia del director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, José Octavio Merino Charrez y el director del Zoológico de Tamatán, Federico Gabriel Navarro de la Piedra, así como los alumnos de la Facultad de Veterinaria de esta ciudad.