Ciudad Victoria: Entregan Lucy y Lalo 3 mil insumos alimentarios

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para fortalecer la alimentación de grupos de atención prioritaria, el alcalde Lalo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás, encabezaron la entrega de 3 mil insumos alimentarios que se distribuyen en la zona urbana y rural de la Capital.

Personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, en período de lactancia y niños en vulnerabilidad recibieran los apoyos alimentarios bimestrales que coordina el DIF Victoria a través del programa Voluntad de Ayudar a las familias bajo el liderazgo de la Dra. María de Villarreal.

“Cuando la situación se complica en las familias victorenses saben que no están solos, el DIF Victoria los acompaña y los fortalece con el firme respaldo de nuestra amiga la Doctora María de Villarreal y el Gobierno de mi esposo Lalo Gattás” expresó la presidenta del DIF Victoria a las familias beneficiadas.

En la dinámica de este programa bimestral que opera con recursos federales y que coordina el DIF Tamaulipas en toda la entidad, se distribuirán en el municipio de Victoria en los próximos días apoyos alimentarios a unas 800 familias del campo y 300 de la zona urbana.