Exponen en la UAT conferencia “Voto Migrante, Elecciones 2027”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Como parte del compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con la formación integral, se llevó a cabo la conferencia “Voto Migrante, Elecciones 2027”. El evento, encabezado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, analizó los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, con la participación del especialista Manuel Alejandro Robles Gómez y el alcalde de Tula, René Lara Cisneros.

El programa incluyó la participación del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, Edy Izaguirre Treviño, quien, como anfitrión del evento dio la bienvenida a los ponentes; así como del Mtro. Juan Gabriel Salas Galindo, enlace de la UAT en la Ciudad de México.

En su intervención, el rector Dámaso Anaya agradeció la asistencia de estudiantes, docentes y especialistas interesados en comprender los retos y alcances del voto migrante en el contexto de los próximos procesos electorales, destacando la importancia que representa para la UAT promover la reflexión en torno al tema y abordar desde diferentes facetas el fenómeno migratorio.

En su ponencia, Robles Gómez, quien es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, y como parte de su trayectoria ha sido legislador, especializado en el tema migratorio, abordó la evolución del voto migrante, sus implicaciones legales y los retos rumbo a las elecciones de 2027, señalando que los mexicanos en el exterior aún enfrentan limitaciones, al no poder votar por todas las representaciones, lo que plantea la necesidad de un modelo más incluyente.

Por su parte, René Lara Cisneros, alcalde de Tula, destacó el contexto económico y social del municipio, resaltando su papel estratégico como uno de los principales receptores de remesas en el estado, impulsado por la migración a Estados Unidos. Señaló que este fenómeno ha transformado la economía local y subrayó la estrecha colaboración con la UAT, encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, para impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo regional y la identidad productiva y cultural de la zona.

Como parte del evento, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas que fomentó la interacción directa entre ponentes y asistentes, consolidando un espacio de análisis plural y participativo.