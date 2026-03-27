Activa SST Jornada Nacional de Lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un enfoque para preparar destinos turísticos y capacitar a la comunidad sobre el control de criaderos para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue, la Secretaría de Salud realiza la Jornada Nacional de Lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026, la cual tiene como lema “Sin criaderos, México protege su salud y el Mundial”.

Lo anterior lo informó la titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, quien señaló que en coordinación con el sector salud y los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, se llevan a cabo los trabajos de abatización, fumigación y descacharrización para la prevención de estas enfermedades.

Dijo que esta campaña está enfocada a intensificar la prevención, el control vectorial y la comunicación social, vinculándolos al orgullo nacional y al Mundial de Futbol, para controlar el mosco transmisor de este tipo de padecimientos, reforzando las acciones en escuelas, entornos (públicos y privados) y áreas turísticas.

“Para enfrentar los desafíos de la salud pública, en donde se suma el chikungunya al dengue, esta jornada, en la que el gobernador Américo Villarreal Anaya destina recursos adicionales para que se intensifiquen y refuercen las acciones en un periodo de dos semanas, se realiza con la finalidad de movilizar y activar a la comunidad e instancias estatales y municipales para controlar e incluso eliminar el mosco transmisor de este tipo de padecimientos”, destacó.

El objetivo es promover la reducción del riesgo con acciones intensivas y en este año se han destinado más de 700 mil pesos para las acciones de lucha y combate al dengue y, de enero a marzo de 2026, se han abatizado 262,964 casas trabajadas, se han nebulizado con vehículo pesado 8,409 hectáreas y se han fumigado 1,576 casas rociadas.

A la fecha, Tamaulipas registra 21 casos de dengue, reportados en los municipios de Mante, Madero, Reynosa, Tampico y Victoria.