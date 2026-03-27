AMIC Sonora en el Top 10

Por Mary Tere Schepers

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora se posiciona en el octavo lugar a nivel nacional en niveles de confianza ciudadana, según el estudio “Radiografía de la Impunidad: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México” de México Evalúa y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI.

La AMIC ha logrado este reconocimiento gracias a su capacidad operativa y resultados en la investigación de delitos, así como a su profesionalización y capacitación constante. La ciudadanía valora el carácter técnico y especializado de la policía de investigación, lo que ha fortalecido su imagen institucional.

Este logro coloca a Sonora por encima del promedio nacional y refleja una tendencia de reconocimiento hacia el trabajo de investigación criminal en el estado. La AMIC se consolida como una de las corporaciones investigadoras mejor evaluadas en el país.

Para el fiscal del Estado de Sonora, Gustavo Salas Chavez, es un compromiso la capacitación permanente y el respeto de los derechos humanos por parte de La Agencia Ministerial de Investigación Criminal.