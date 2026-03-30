Atiende alcalde Lalo Gattás con mandos de seguridad reportes ciudadanos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para prevenir delitos y fortalecer la confianza ciudadana, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez encabezó el recorrido de proximidad, en coordinación con mandos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, en el sector del fraccionamiento Rincón de Tamatán.

Casa por casa, dialogo con vecinos para conocer la problemática de inseguridad que prevalece y establecer estrategias preventivas con el objetivo de inhibir delitos de robo a casa habitación y transuente denunciados a través de redes sociales.

Gattás Báez reiteró el compromiso de seguir trabajando de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la estrategia de seguridad de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la paz social en la Capital de Tamaulipas y todo el país.

En compañía de los secretarios de Servicios Públicos, Obras y Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado atendió peticiones de alumbrado, bacheo y fugas en el sector que instruyó resolver a la brevedad para dar respuesta a los reportes ciudadanos.