DIF Tamaulipas regresa a Matamoros y cumple compromisos con las familias de Higuerillas

Las y los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villar real, regresaron al ejido Higuerillas para cumplir los compromisos asumidos y entregar más de dos mil apoyos a familias de la comunidad, así como de las islas aledañas.

30 marzo, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Matamoros, Tamaulipas.– Las y los Mensajeros de Paz del Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villar real, regresaron al ejido Higuerillas para cumplir los compromisos asumidos y entregar más de dos mil apoyos a familias de la comunidad, así como de las islas aledañas.

En diciembre de 2025, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas llevaron a cabo en esta localidad la brigada navideña “Transformando Familias”, una iniciativa orientada a acercar servicios y apoyos integrales. Sin embargo, debido a una contingencia climatológica, la entrega no pudo concluirse en su totalidad, manteniéndose firme el compromiso de regresar y cumplir con cada uno de los apoyos programados.

Con la convicción de no dejar a ninguna familia atrás, los Mensajeros de Paz volvieron a Higuerillas para completar esta labor, brindando atención directa a las familias beneficiadas.

Durante esta jornada se distribuyeron despensas, artículos para el hogar, electrodomésticos, herramientas, carretillas, tinacos, bases de cama, colchones, láminas, máquinas de coser y apoyos de movilidad, entre otros.

La entrega se realizó mediante recorridos en la comunidad y sus alrededores, incluso a través de lanchas de pesca para llegar a islas como Malvinas, Fantasía, Rubí, Fantasía Norte e Isla del Amor, garantizando que los apoyos llegaran hasta donde eran necesarios.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su misión de servir con empatía, solidaridad y compromiso, fortaleciendo el bienestar de las familias y demostrando que donde vuela el colibrí, el amor se transforma en acciones.

30 marzo, 2026
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