Gran éxito en Zumbatón “Quédate en Victoria”

Como parte de las actividades del programa San Marcazo 2026, el gobierno de Eduardo Gattás Báez, celebró con gran éxito Mega Activación Física de Semana Santa.

30 marzo, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como parte de las actividades del programa San Marcazo 2026, el gobierno de Eduardo Gattás Báez, celebró con gran éxito Mega Activación Física de Semana Santa.

A través de la Secretaria de Bienestar Social y con organización técnica del Departamento del Deporte y la Juventud, numeroso grupo de deportistas experimenta en la espuma artificial.

Los activadores municipales prendieron el ambiente sobre la tarima y al final los participantes fueron incentivados mediante rifa de regalos sorpresas.

Carlos Pizaña, jefe del deporte en la Capital de Tamaulipas, mostró beneplácito porque la propuesta del presidente municipal es acertada, para que los victorenses disfruten al máximo en este periodo vacacional.

Mencionó, “quienes no tienen la posibilidad de salir, eligen a Victoria para vivir en familia momentos de sana diversión, en el río San Marcos”.

30 marzo, 2026
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