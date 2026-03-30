Reconoce rector la excelencia académica de egresados UAT en el EGEL

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Durante la 17.ª Reunión del Colegio de Directores, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, entregó reconocimientos a estudiantes y dependencias que alcanzaron resultados de excelencia en el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), periodo enero-junio de 2025.

En la ceremonia se distinguió a cuarenta y cuatro egresados de diez facultades y unidades académicas, quienes destacaron en esta evaluación nacional que avala las competencias necesarias para el ejercicio profesional bajo estándares de alta calidad.

El rector subrayó que estos logros son fruto del talento estudiantil y del compromiso docente, consolidando a la UAT como un referente de formación integral y mejora continua.

Asimismo, subrayó que el reconocimiento EGEL representa una distinción que fortalece el prestigio institucional de la UAT, al evidenciar la calidad de sus programas educativos y la pertinencia de su modelo académico en el contexto nacional.

Durante el evento, el rector hizo entrega de diplomas y distintivos a titulares de las dependencias académicas con egresados destacados, entre ellas unidades académicas multidisciplinarias y facultades de las áreas de medicina, enfermería, odontología, comercio y derecho, reflejando el alcance y diversidad de la oferta educativa de la Universidad.

En ese marco, se reconoció el papel de las dependencias académicas de la UAT en la consolidación de procesos formativos que promueven el desarrollo de competencias profesionales, el pensamiento crítico y el compromiso ético de los egresados, elementos clave para su inserción en el ámbito laboral y su contribución al desarrollo social.

Finalmente, Dámaso Anaya Alvarado reiteró que la Universidad continuará impulsando acciones que fortalezcan la calidad educativa y el desempeño académico de sus estudiantes, promoviendo una cultura de excelencia que distinga a la comunidad universitaria.