Tochito Pesca Fest podría imponer Récord Guinness en su décimo aniversario

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- A unos días del cierre de inscripciones, previsto para el 30 de marzo, el Tochito Pesca Fest registra 193 equipos confirmados en su décima edición, cifra que lo consolida como uno de los torneos de flag football de playa más relevantes del país.

La respuesta al llamado ha trascendido el ámbito nacional. El comité organizador confirmó la participación de dos equipos de Estados Unidos, provenientes de Texas y Florida, así como la presencia de jugadores de distintas nacionalidades.

En el plano internacional, destaca la inclusión de una jugadora de la Selección de Flag Football de Colombia, lo que eleva el nivel competitivo del certamen y refuerza su proyección global.

En el ámbito nacional, el torneo contará con equipos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, que en conjunto representan a 20 ciudades, entre ellas Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Montemorelos, Linares, Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Soto la Marina, El Mante, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Nuevo Laredo, Saltillo, Piedras Negras, Acuña, Nueva Rosita y Monclova.

De acuerdo con estimaciones de la organización, se prevé la participación de más de mil 800 jugadores, con lo cual se buscará establecer un Récord Guinness como el torneo de flag football en playa con mayor número de participantes a nivel mundial.

Como parte de las actividades conmemorativas por el décimo aniversario, se llevará a cabo la tradicional fiesta “rompehielo”, considerada uno de los eventos más representativos del torneo, dirigida a jugadores y staffs de coaches.

El desarrollo del evento cuenta con el respaldo de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, y del secretario de Turismo, Benjamín Hernández, quienes han impulsado su crecimiento y posicionamiento como atractivo deportivo y turístico.

El torneo se realizará en Playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, destino reconocido por su atractivo natural, lo que permitirá ofrecer condiciones óptimas para la realización del certamen.

Con estas cifras, el Tochito Pesca Fest refuerza su presencia en el calendario deportivo nacional y consolida a Tamaulipas como sede de eventos de turismo deportivo.