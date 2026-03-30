Victoria: Aseguran DIF y Municipio acceso a alimentos nutritivos a 800 familias más

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Más de 800 apoyos nutricionales en beneficio de habitantes de los ejidos La Presa, La Misión y Libertad, distribuyó este día el Sistema DIF, en coordinación con el gobierno municipal, como parte del programa Voluntad de Ayudar a las Familias.

En la apertura de las actividades, Lucy de Gattás reiteró el agradecimiento al DIF Tamaulipas y al Gobierno Federal por coordinar estos apoyos que reciben adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período de lactancia y niños menores de 2 años.

“Este evento refleja lo más valioso que tenemos como sociedad: la solidaridad y el compromiso humano con quiénes más lo necesitan” dijo a las amas de casa, jefes de familia, niños y adultos mayores que, junto a su esposo el alcalde de Victotia Lalo Gattás, le dieron cálido recibimiento.

Acompañado de titulares de las diferentes áreas del ayuntamiento, COMAPA Victoria y ex funcionarios de la administración municipal, Gattás Báez convocó a sus amigos del campo a seguir trabajando de la mano por las familias de las comunidades rurales de Victoria.