Victoria: Con música y sana diversión inicia el San Marcazo 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con buena música, ambiente familiar y gran espectáculo de lucha libre, arrancó este lunes el plan vacacional San Marcazo 2026 del gobierno municipal con la presencia del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y su esposa, presidenta del DIF, Lucy de Gattás.

A temprana hora, las agrupaciones Paso Norteño, San Marcos, Dorados de Villa y el estelar de Grupo Azteca; encendieron el ánimo al poner a bailar a los más de 4 mil asistentes que se dieron cita en el escenario montado en la margen del emblemático río de la Capital del Estado.

“Hagamos de Victoria un atractivo turístico para la diversión y convivencia familiar”, invitó Gattás Báez a mujeres, hombres, jóvenes y niños que llenaron la pista de baile y graderío para disfrutar de llaves y lances aéreos de los gladiadores enmascarados.

Lucy de Gattás, reiteró la invitación a disfrutar de la diversión acústica en las albercas del CEDIF 2 y 3, dónde habrá actividades sorpresas; además del San Markids con la instalación de juegos inflables y un espectáculo artístico infantil que tiene programado para el cierre de la Semana Santa.