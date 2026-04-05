Astrid Sontoya vive la tradición de Quintero acompañada de su hijo

Redacción Infonorte

Quintero, Tamaulipas.— Acompañada de su primogénito, Jesús Gerardo, y mostrando en todo momento la unión y el respaldo familiar que la caracteriza, la regidora Astrid Sontoya Muller vivió las tradicionales fiestas de Quintero, donde tuvo el honor de encabezar la primera callejoneada, una de las celebraciones más esperadas de estos días santos.

Invitada por los habitantes de la comunidad, Astrid Sontoya se integró a este recorrido lleno de identidad, donde convivió de cerca con familias, jóvenes y adultos que mantienen viva una de las tradiciones más representativas de la región.

Madre e hijo compartieron esta experiencia entre sonrisas y cercanía con la gente, reflejando no solo su compromiso social, sino también los valores de unidad y apoyo que fortalecen su labor.

La noche estuvo marcada por la energía de la música, el colorido de la feria y la presencia de los ya famosos Diablos de Quintero, quienes, con su peculiar estilo, le dieron ese toque único que distingue a esta celebración.

Entre baile y ambiente festivo, cada callejón recorrido se convirtió en un punto de encuentro donde la cultura y la comunidad se entrelazaron.

Astrid Sontoya destacó la importancia de preservar estas tradiciones que fortalecen el tejido social y dan identidad a los pueblos: “Estas fiestas no solo son alegría, son historia viva de nuestra gente. Es un gusto poder compartir y ser parte de ello”, expresó durante el recorrido.

La participación de la regidora, acompañada de su hijo, no pasó desapercibida, dejando claro que cuando se trata de estar cerca de la gente y respaldar las tradiciones, también lo hace desde el núcleo familiar.

Quintero vive, celebra y se fortalece… y en esta ocasión, lo hizo con una callejoneada que quedará en la memoria de todos.