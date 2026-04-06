La UAT se suma con actividades científicas al Mundial Social México 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con las actividades del programa “Amor por la Ciencia”, que busca acercar actividades lúdicas a la niñez tamaulipeca, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se sumó a las actividades del Mundial Social México 2026 que impulsa el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado.

El evento, organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, se realizó en la Escuela Primaria “Gral. Luis Caballero”, en Ciudad Victoria, con la participación entusiasta de decenas de estudiantes en los talleres de ciencia recreativa y espacios de divulgación STEAM.

El propósito de este programa es despertar el interés por la actividad científica en los niños y fomentar el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, pensamiento crítico y razonamiento lógico a través de actividades lúdicas.

Las dinámicas fueron impartidas por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Con estas acciones, la UAT, alineada a la visión humanista del rector Dámaso Anaya Alvarado, busca despertar la creatividad y curiosidad de los alumnos de primaria, al hacerlos partícipes de actividades relacionadas con las ciencias naturales, las matemáticas y la tecnología; así como el arte y la cultura.

En este marco, la Universidad participa en la Copa FutBotMx, que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dentro de las actividades del Mundial Social México 2026.

Como sede regional de esta competencia, la UAT reafirma su compromiso con la promoción de vocaciones tempranas y la innovación para construir un mejor futuro para la sociedad tamaulipeca.