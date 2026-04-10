Avanza coordinación interinstitucional para impulsar el desarrollo pesquero en González

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

González, Tamaulipas.– El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, participó en una reunión de trabajo con pescadores en el ejido San Antonio Rayón, en el municipio de González, con el objetivo de fortalecer el desarrollo y ordenamiento del sector pesquero en la región.

El encuentro fue encabezado por el presidente municipal, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, quien convocó a diversas autoridades estatales y federales para establecer un plan de trabajo conjunto en beneficio de las comunidades ribereñas del municipio.

Durante la reunión, se abordaron temas clave orientados al ordenamiento y al impulso de la economía pesquera, destacando la regularización de embarcaciones, la organización de las cooperativas y el fortalecimiento de las actividades productivas de las y los pescadores.

Asimismo, se contó con la participación de la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, así como del encargado de la oficina de representación de CONAPESCA, Homero Blanco Ugalde, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos institucionales para atender las necesidades del sector.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno y el sector productivo, a fin de consolidar un Tamaulipas más organizado, impulsando el desarrollo sostenible y el ordenamiento de la actividad pesquera en beneficio de las pescadoras y pescadores del estado.