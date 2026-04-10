Con celebración solemne, nuevo Obispo de la Diócesis de Tampico asume funciones

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Tamaulipas.- Monseñor Margarito Salazar Cárdenas asumió este jueves como Obispo de la Diócesis de Tampico, en una celebración solemne en la Inmaculada Concepción del Sagrario con la presencia del nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, en representación del Vaticano.

Salazar Cárdenas es originario de Matamoros, Tamaulipas, donde nació el 22 de febrero de 1958, y fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1989; en el año 2018 fue ordenado Obispo de la Diócesis de Matehuala, y hoy de la Diócesis de Tampico.

El Administrador Apostólico y Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, expresó lo siguiente:

“El día de hoy recibimos en la Diócesis de Tampico a Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, quien es ya, su VI Obispo Diocesano”.

Tamez dijo que así culmina su función como Administrador Apostólico de esta Diócesis, agradeciendo las muestras de cariño, pero sobre todo, las oraciones de la comunidad católica.

“Oren por su nuevo Pastor y esta encomienda de guiar a su iglesia particular. Tengan por seguro que también estarán en mis oraciones y las de mi querida Diócesis de Ciudad Victoria”, añadió.

El gobernador Américo Villarreal Anaya también tuvo un encuentro con el nuevo obispo, “bienvenido a Tamaulipas, Monseñor Margarito Salazar, nuevo obispo de la Diócesis de Tampico. Que gusto conocerlo y acompañarlo en el inicio de su nueva encomienda en el sur de nuestro estado”, expresó.

El mandatario dijo que en Tamaulipas, “siempre estaremos abiertos al diálogo y a sumar esfuerzos por el bienestar de nuestras comunidades”.